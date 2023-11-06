В Литве заявили, что Украина должна остаться внешнеполитическим приоритетом республики

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что республике нельзя позволить себе усталость от конфликта

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Украина по-прежнему должна оставаться приоритетным направлением внешней политики Литвы. Об этом заявил на совещании с дипломатическими представителями Литвы за рубежом президент республики Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Украина для нас была, есть и будет экзистенциальным фактором. Все дипломатические службы должны сосредоточить свои усилия на этом приоритете", - приводятся в сообщении слова главы государства.

Он отметил, что республике нельзя позволить себе усталость от конфликта. "Мы должны продолжать делать все для того, чтобы Украина получала всестороннюю международную помощь, чтобы на международной повестке дня сохранялась ее евроатлантическая перспектива", - сказал Науседа.

В конце июня литовские власти заявили, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи Литвы Украине достигла €1 млрд, что составляет 1,42% ВВП балтийской республики. В частности, сумма военной помощи превысила €500 млн.