Гутерриш заявил, что от операций Израиля страдает мирное население

По словам генсека ООН, гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества"

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры становятся жертвами наземных операций и воздушных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по Ближнему Востоку.

"Наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности", - сказал он.

Кризис человечества

По его словам, гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества". "Ночной кошмар Газы - это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества", - сказал он.

"Усиливающийся конфликт потрясает мир и регион и, что трагичнее всего, разрушает так много жизней невинных людей", - добавил он.

Угроза расширения конфликта

Генсек ООН выразил обеспокоенность угрозой расширения израильско-палестинского конфликта и призвал остановить эскалацию. "Я все еще серьезно обеспокоен растущим уровнем насилия и угрозой расширения конфликта. <...> Не следует забывать и о важности устранения рисков распространения конфликта на весь регион", - сказал Гутерриш.

"Мы уже наблюдаем волну эскалации конфликта от Ливана и Сирии до Ирака и Йемена. Эта эскалация должна быть остановлена", - отметил генсек ООН. Он подчеркнул, что "холодные головы и дипломатические усилия должны возобладать, а ненавистнические и провокационные действия прекратиться".

Гутерриш также выразил обеспокоенность в связи с ростом антисемитских и антимусульманских настроений в мире. "Еврейские и мусульманские общины во многих частях мира находятся в состоянии повышенной готовности, опасаясь за свою безопасность", - сказал он.