В МККК сообщили о тысячах тяжелораненых в Газе

В соответствии с международным правом они должны быть защищены, отметили в комитете Красного Креста

ЖЕНЕВА, 6 ноября. /ТАСС/. Тысячи тяжелораненых находятся в Газе, и в соответствии с международным правом они должны быть защищены. Об этом заявил Международный комитет Красного Креста (МККК), сообщивший о прибытии в понедельник на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Газы с Египтом четырех машин скорой помощи с пациентами из больницы "Аш-Шифа".

"Колонна из четырех машин скорой помощи, перевозивших пациентов из больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, прибыла в понедельник на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Колонну сопровождали два автомобиля МККК", - говорится в сообщении. "Огромное облегчение знать, что эти пациенты в безопасности и получат срочную медицинскую помощь, - сказал глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург. - Не могу не подчеркнуть, насколько важно, чтобы больницы, медицинский персонал и пациенты были защищены в условиях этого насилия. В Газе находятся тысячи тяжелораненых людей. Согласно международному гуманитарному праву, мы обязаны уберечь их от вреда".

В МККК обратили внимание на "стремительно ухудшающуюся гуманитарную ситуацию" в секторе Газа. Красный Крест настоятельно призывает стороны соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву и делать все возможное, чтобы избежать нанесения вреда медицинским учреждениям, транспортным средствам и персоналу. Он напомнил, что "тысячи тяжелораненых гражданских лиц больше не имеют возможности получить доступ к больницам" и что больницы сталкивается с растущими трудностями из-за повреждений и нехватки медицинских материалов. "Раненые и больные должны быть защищены при любых обстоятельствах", - констатировал Шомбург.