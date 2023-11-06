Байден и Нетаньяху обсудили развитие событий в Газе

Президент США и премьер-министр Израиля за последние несколько недель провели минимум девять телефонных разговоров в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в секторе Газа. Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

"Президент Байден и премьер-министр Нетаньяху провели этим утром беседу, чтобы обсудить развитие событий в Израиле и Газе", - заявили в Белом доме, не вдаваясь в подробности.

За последние несколько недель американский и израильский лидеры провели уже как минимум девять телефонных разговоров в связи с беспрецедентным ростом напряженности на Ближнем Востоке.