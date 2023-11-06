6 ноября, 17:33
Палестино-израильский конфликт

Канцлер Австрии обсудил с президентом Палестины освобождение заложников ХАМАС

По словам Карла Нехаммера, с этой целью по всем политическим и дипломатическим каналам ведутся бесчисленные переговоры

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в котором заявил о намерении Вены прилагать усилия для освобождения удерживаемых в Газе заложников.

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В ходе беседы Нехаммер заявил, что "похищенные ХАМАС невинные гражданские должны быть освобождены без каких-либо условий". "С этой целью по всем политическим и дипломатическим каналам ведутся бесчисленные переговоры. Австрия будет и впредь играть здесь активную роль", - приводит слова канцлера Австрийское агентство печати.

Он также отметил, что поблагодарил президента Аббаса за его усилия, направленные на освобождение людей.

Ранее сообщалось, что Катар по просьбе США ведет переговоры с ХАМАС, в том числе об освобождении заложников. По последним данным, в секторе Газа могут удерживаться около 240 человек. 

Теги:
АвстрияПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, МахмудНехаммер, Карл
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