В ООН сообщили, что около 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн человек в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В Газе по-прежнему отключено электричество. Около 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, более 700 тыс. укрылись в неконтролируемых убежищах. 150 из этих объектов заполнены сверх своих возможностей", - сказал он.