6 ноября, 17:34,
обновлено 6 ноября, 17:52
Палестино-израильский конфликт

В ООН сообщили, что около 1,5 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн человек в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"В Газе по-прежнему отключено электричество. Около 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, более 700 тыс. укрылись в неконтролируемых убежищах. 150 из этих объектов заполнены сверх своих возможностей", - сказал он. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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