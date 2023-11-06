МВД Грузии завело уголовное дело по факту убийства на границе с Южной Осетией

Как отметили в ведомстве, правоохранители проводят следственные мероприятия в связи со случившимся

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с убийством жителя села Кирбали Горийского муниципалитета, граничащего с Южной Осетией, и похищением еще одного человека. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Сотрудники департамента полиции [региона] Шида Картли МВД в связи с фактом убийства гражданина Грузии <...> из огнестрельного оружия у села Кирбали и похищения еще одного человека начали следствие по статьям 109 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) и 143 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Грузии", - говорится в заявлении.

Правоохранители проводят следственные мероприятия в связи со случившимся, добавили в МВД.

Служба госбезопасности Грузии ранее в понедельник сообщила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали. Также сообщается о задержании одного гражданина. Позже стало известно, что убитого звали Тамаз Гинтури.

Свою обеспокоенность в связи со случившимся выразили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.