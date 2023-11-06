Гутерриш: ни одна сторона конфликта в Газе не стоит выше международного права

По словам генсека ООН, ХАМАС и другие боевики используют мирных жителей как живой щит

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Ни одна из сторон конфликта в секторе Газа не стоит выше международного права. Это подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами.

"Наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки бьют по мирным жителям, больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности. Одновременно ХАМАС и другие боевики используют мирных жителей как живой щит и продолжают без разбора наносить ракетные удары по Израилю", - сказал генсек.

"Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем, - подчеркнул Гутерриш. - Позвольте мне ясно дать понять: ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права".