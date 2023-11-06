6 ноября, 17:38
Палестино-израильский конфликт

Гутерриш: ни одна сторона конфликта в Газе не стоит выше международного права

По словам генсека ООН, ХАМАС и другие боевики используют мирных жителей как живой щит

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Ни одна из сторон конфликта в секторе Газа не стоит выше международного права. Это подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"Наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки бьют по мирным жителям, больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности. Одновременно ХАМАС и другие боевики используют мирных жителей как живой щит и продолжают без разбора наносить ракетные удары по Израилю", - сказал генсек.

"Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем, - подчеркнул Гутерриш. - Позвольте мне ясно дать понять: ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация