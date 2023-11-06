Французский политик призвал заставить Зеленского говорить с Москвой

Флориан Филиппо раскритиковал позицию президента Украины за отказ вести переговоры с Россией о прекращении конфликта

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике позицию президента Украины Владимира Зеленского за отказ вести переговоры с Россией о прекращении конфликта и призвал ЕС подтолкнуть его к такому шагу.

"Что же он хочет, жертвовать своим народом "до последнего украинца", как говорят неоконсерваторы? Даже если главнокомандующий украинской армией признает, что все потеряно! Даже когда его собственные советники говорят прессе, что Зеленский сошел с ума и упрямится! Когда даже страны НАТО начинают вести переговоры с Россией, как показала телекомпания NBC? Давайте остановим бойню, давайте прекратим посылать миллиарды евро, давайте заставим одуматься его и воинствующих безумцев, которые доводят до самоубийства народ!" - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

4 ноября телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. Однако на пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в тот же день он заявил, что никто из лидеров США и ЕС не давит на него с целью проведения переговоров с Россией. Он заявил, что "такого [переговоров] нет и не будет". При этом он с неудовольствием отметил, что тема давления Запада на Киев с целью проведения переговоров поддерживается "даже украинцами".