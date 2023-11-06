Минздрав Газы сообщил о гибели восьми человек при ударах Израиля по больницам в анклаве

В ведомстве уточнили, что медицинские учреждения находятся недалеко друг от друга

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли при израильских обстрелах больниц в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Восемь палестинцев убиты в результате удара по больницам: четыре - в офтальмологической и еще четыре - в детской больнице "Ар-Рантиси", - сообщило ведомство. Минздрав уточняет, что медицинские учреждения находятся недалеко друг от друга.

Ранее министерство сообщило, что израильские истребители нанесли удары по единственной психиатрической и офтальмологической больницам, расположенным в центральной части анклава. В результате основная часть зданий была разрушена.

Согласно информации Минздрава Палестины, в секторе Газа из-за обстрелов и истощения запасов топлива прекратили работу 16 больниц.