Гутерриш: рекордное число журналистов убиты с начала эскалации ближневосточного конфликта

Генсек ООН подчеркнул, что в Газе гибнет множество женщин и детей, а также сотрудники всемирной организации

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Рекордное число журналистов погибли с начала эскалации 7 октября палестино-израильского конфликта. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"По сообщениям, больше журналистов погибли за четыре недели, чем это было в любом конфликте как минимум за последние три десятилетия", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что в Газе гибнет множество женщин и детей, а также сотрудники всемирной организации. "Газа превращается в кладбище для детей. Сообщается о сотнях девочек и мальчиков, которые гибнут или получают ранения ежедневно, - указал он. - Число гуманитарных сотрудников ООН, погибших за подобный временной промежуток, самое большое за всю историю нашей организации". "Я скорблю над гибелью в Газе 89 наших коллег из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ вместе с их семьями", - добавил Гутерриш.

"Перед лицом разворачивающейся катастрофы необходимость гуманитарного прекращения огня становится более острой с каждым часом", - убежден генсек.