В Газе за сутки погибли пять сотрудников Ближневосточного агентства ООН

Общее число погибших сотрудников БАПОР достигло 88

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере пять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа за сутки. Об этом говорится в опубликованном докладе организации.

"За последние 24 часа пять сотрудников БАПОР были убиты в результате ударов в северном, центральном и южном районах сектора Газа", - говорится в докладе БАПОР по ситуации в анклаве, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме по состоянию на 18:00 (19:00 мск) 5 ноября.

БАПОР также получило подтверждение гибели еще четырех своих сотрудников в результате ударов в конце октября. Общее число погибших сотрудников агентства достигло 88, как минимум 25 получили ранения. "Одна сотрудница БАПОР получила серьезные ранения в результате удара по ее дому, ее муж и трое детей были убиты", - добавили в организации.

"С 7 октября в секторе Газа покинули свои дома порядка 1,5 млн человек. Почти половина из них (717 тыс.) укрываются в 149 объектах БАПОР во всех пяти провинциях Газы, в том числе на севере", - следует из доклада.