6 ноября, 17:51,
обновлено 6 ноября, 18:21
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН указал на необходимость поставок топлива в сектор Газа

По словам Антониу Гутерриша, "без топлива умрут новорожденные дети в инкубаторах и пациенты, которые зависят от аппаратов жизнеобеспечения"

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости поставок топлива в сектор Газа.

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"Всего чуть более 400 грузовиков попали в Газу за прошлые две недели, сравним это с 500 грузовиками, которые ежедневно въезжали в Газу до [обострения 7 октября палестино-израильского] конфликта. И что крайне важно, [эти гуманитарные поставки] не содержат топливо. Без топлива умрут новорожденные дети в инкубаторах и пациенты, которые зависят от аппаратов жизнеобеспечения. [Без топлива] воду невозможно качать и очищать. Неочищенные сточные воды могут вскоре начать растекаться по улицам, распространяя болезни. Грузовики с необходимой помощью не смогут сдвинуться с места", - сказал Гутерриш, выступая перед журналистами.

"[Требуется] больше продовольствия, больше воды, больше медикаментов и, конечно же, топлива", - подчеркнул генсек.

Ранее ООН неоднократно предупреждала, что ее медицинские учреждения в палестинском анклаве работают на пределе возможностей и без поставок топлива могут быть вынуждены прекратить помогать населению сектора Газа в ближайшее время. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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