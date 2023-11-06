6 ноября, 17:55
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН высказался за немедленное освобождение заложников ХАМАС

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, "ничто не может оправдать пытки, убийства и похищение мирных граждан"

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за незамедлительное освобождение радикальным палестинским движением ХАМАС заложников без предварительных условий.

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"Я вновь повторяю свое решительное осуждение ужасающих терактов, совершенных ХАМАС 7 октября, а также призыв к немедленному, безусловному и безопасному освобождению заложников, удерживаемых в Газе", - заявил генсек, выступая перед журналистами.

"Ничто не может оправдать пытки, убийства и похищение мирных граждан", - подчеркнул Гутерриш. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
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