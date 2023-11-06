Генсек ООН высказался за немедленное освобождение заложников ХАМАС

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, "ничто не может оправдать пытки, убийства и похищение мирных граждан"

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за незамедлительное освобождение радикальным палестинским движением ХАМАС заложников без предварительных условий.

"Я вновь повторяю свое решительное осуждение ужасающих терактов, совершенных ХАМАС 7 октября, а также призыв к немедленному, безусловному и безопасному освобождению заложников, удерживаемых в Газе", - заявил генсек, выступая перед журналистами.

"Ничто не может оправдать пытки, убийства и похищение мирных граждан", - подчеркнул Гутерриш.