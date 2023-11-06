Грузия запросила встречу в рамках МПРИ из-за убийства на границе с Южной Осетией

В ней примут участие представители оккупационных сил России, Цхинвальского региона и Миссии наблюдателей Евросоюза

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии запросили техническую встречу в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети в связи с убийством гражданина республики Тамаза Гинтури на границе с Южной Осетией. Об этом говорится в сообщении Службы госбезопасности Грузии.

"В связи с убийством гражданина Грузии <...> представители центральных властей потребовали незамедлительно провести техническую встречу 6 ноября текущего года, в которой примут участие представители оккупационных сил России, оккупированного Цхинвальского региона и Миссии наблюдателей Евросоюза", - говорится в сообщении.

Служба госбезопасности Грузии ранее в понедельник сообщила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали. Также сообщается о задержании одного гражданина.

Свою обеспокоенность в связи со случившимся выразили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, а также омбудсмен Леван Иоселиани.