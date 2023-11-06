На югоосетино-грузинской границе проходят переговоры в связи со смертью гражданина Грузии

Глава делегации Южной Осетии в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты Егор Кочиев отметил, что гражданин получил смертельное ранение при попытке задержания на границе в районе села Гром Цхинвальского района

ЦХИНВАЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Переговоры в связи с инцидентом со смертью гражданина Грузии начались на югоосетино-грузинской границе. Об этом сообщил ТАСС глава делегации Южной Осетии в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев.

Он отметил, что гражданин Грузии получил смертельное ранение при попытке задержания на границе Южной Осетии в районе села Гром Цхинвальского района.

"По горячей линии грузинская сторона запросила техническую встречу МПРИ по данному вопросу. Встреча проходит на границе Южной Осетии с Грузией, она была назначена на 20:00 мск. Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что случился инцидент с применением оружия", - сказал собеседник агентства.

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза. На них традиционно обсуждаются инциденты, происходящие в районе границы Южной Осетии с Грузией.