Генсек ООН указал на необходимость увеличить финансирование помощи сектору Газа

Также Антониу Гутерриш заявил, что нужно немедленно добиться освобождения заложников

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости увеличить финансирование гуманитарной помощи сектору Газа, поскольку нынешние объемы поставок не удовлетворяют текущие потребности.

"Сегодня ООН вместе с партнерами начинает реализацию проекта выделения гуманитарной помощи в размере $1,2 млрд, который должен помочь 2,7 млн человек. Это все население сектора Газа и полмиллиона палестинцев на Западном берегу реки Иордан, - сказал Гутерриш, выступая перед журналистами. - Часть жизненно необходимой помощи поступает в Газу из Египта, через контрольно-пропускной пункт "Рафах", но эта струйка помощи не удовлетворяет океан потребностей".

Генсек ООН подчеркнул, что для реализации программ помощи сектору Газа необходимо нарастить финансирование. Кроме того, он заявил, что нужно немедленно добиться освобождения заложников, обеспечить защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры, а также гарантировать доступ в Газу продуктов питания, медикаментов и топлива. "Чтобы осуществить все это, нам необходимо больше финансирования - прямо сейчас", - заключил Гутерриш.