WSJ: США усиливают давление на Израиль для снижения интенсивности ударов по Газе

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. США пытаются убедить Израиль ослабить интенсивность ударов по сектору Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине
По их данным, Вашингтон не диктует израильтянам план действий, но оказывает на них давление в вопросе проведения военной операции в секторе Газа, чтобы максимально снизить потери среди мирного населения.
Источники отмечают, что неуступчивость Израиля в отношении гуманитарной паузы является причиной разногласий с Вашингтоном. Однако некоторые официальные лица США полагают, что Израиль в конечном счете согласится на паузу спустя несколько дней или недель.