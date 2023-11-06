WSJ: США усиливают давление на Израиль для снижения интенсивности ударов по Газе

По сведениям источников газеты, Вашингтон не диктует израильтянам план действий

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. США пытаются убедить Израиль ослабить интенсивность ударов по сектору Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Вашингтон не диктует израильтянам план действий, но оказывает на них давление в вопросе проведения военной операции в секторе Газа, чтобы максимально снизить потери среди мирного населения.

Источники отмечают, что неуступчивость Израиля в отношении гуманитарной паузы является причиной разногласий с Вашингтоном. Однако некоторые официальные лица США полагают, что Израиль в конечном счете согласится на паузу спустя несколько дней или недель.