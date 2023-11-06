6 ноября, 18:29
Палестино-израильский конфликт

WSJ: США усиливают давление на Израиль для снижения интенсивности ударов по Газе

По сведениям источников газеты, Вашингтон не диктует израильтянам план действий

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. США пытаются убедить Израиль ослабить интенсивность ударов по сектору Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их данным, Вашингтон не диктует израильтянам план действий, но оказывает на них давление в вопросе проведения военной операции в секторе Газа, чтобы максимально снизить потери среди мирного населения.

Источники отмечают, что неуступчивость Израиля в отношении гуманитарной паузы является причиной разногласий с Вашингтоном. Однако некоторые официальные лица США полагают, что Израиль в конечном счете согласится на паузу спустя несколько дней или недель. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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