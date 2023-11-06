"Исламское сопротивление Ирака" атаковало четыре военных объекта США в Ираке и Сирии

В частности, атаке подверглась военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Движение "Исламское сопротивление Ирака" сообщило, что вооруженные отряды шиитов совершили шесть атак на четыре военных объекта США в Сирии и Ираке.

"Американская военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака подверглась трем последовательным атакам", - говорится в заявлении, опубликованном порталом Masrawy. Кроме того, движение сообщает, что шиитские отряды нанесли удар по американской базе, расположенной к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака), атаковали военный объект США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф и базу в Телль-Бейдаре, расположенную к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). О последствиях атак сведений не приводится.

5 ноября во время визита в Багдад госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани привлечь к ответственности лиц, виновных в продолжающихся атаках на военных США. По его словам, правительство Ирака должно выполнять обязательства по защите всех объектов, где размещены американские войска.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 28 атак на американские базы в регионе. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок ранения получил 21 военнослужащий.

24 октября представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".