6 ноября, 18:36,
обновлено 6 ноября, 19:12

Залужный сообщил о гибели своего помощника из-за подарка со взрывным устройством

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный . Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что Геннадий Частяков был его "надежным плечом"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника майора Геннадия Частякова в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения.

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"Невыразимая боль и тяжелая потеря для ВСУ и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство", - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Главнокомандующий рассказал, что Частяков был его "надежным плечом", и выразил соболезнования вдове и четверым детям погибшего. "Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", - подытожил Залужный.

В МВД со своей стороны сообщили о гибели военного "в результате неосторожного обращения с боеприпасом". Издание "Украинское правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах привело подробности происшествия. Так, по словам вдовы погибшего, Частяков принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и сувенирными рюмками в виде гранат, во время открытия пакета произошел взрыв.

В новость внесены изменения (21:53 мск) - добавлена информация от Залужного. 

Теги:
Украина
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