В Италии считают, что решение конфликта на Украине можно будет найти весной

По мнению главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто, противостояние будет продолжаться всю зиму

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что весной 2024 года, "возможно, можно будет найти решение" конфликта между Россией и Украиной.

"Политика должна будет найти решение" конфликта между Россией и Украиной, приводит его слова агентство ANSA. "Я убежден, что противостояние будет продолжаться всю зиму, а весной можно будет найти решение", - сказал министр обороны.

Крозетто не в первый раз высказывает мнение о возможном завершении конфликта. В сентябре он рассчитывал, что "в ближайшие семь-восемь месяцев" будут предприняты попытки украинского урегулирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС 28 сентября, что Москва в настоящий момент не видит никаких серьезных предложений со стороны западных стран по переговорам по Украине. По его словам, продвигаемая Западом "формула мира" украинского президента Владимира Зеленского представляет собой "чистый ультиматум", направленный на срыв переговорного процесса.