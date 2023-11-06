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Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что продолжают обсуждать поставки топлива в Газу с Израилем и Египтом

Конкретных договоренностей пока нет, отметил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. США продолжают обсуждать с Израилем и Египтом вопросы поставок топлива в сектор Газа, но конкретных договоренностей пока нет. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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"[Поставки в сектор Газа] топлива - это то, чему мы продолжаем уделять пристальное внимание, - сказал он. - Мы понимаем, что по этому поводу есть обоснованные опасения [Израиля], поэтому мы продолжаем работать через специального посланника [по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвида] Саттерфилда и других [представителей Госдепа] с тем, чтобы напрямую обсуждать с их израильскими или египетскими коллегами способы, которыми мы можем допустить подачу топлива в Газу таким образом, чтобы это пошло на пользу гражданским лицам, но не усилило бы потенциально ХАМАС". Подробностей переговоров Пател не привел.

Ранее ООН неоднократно предупреждала, что ее медицинские учреждения в палестинском анклаве работают на пределе возможностей и без поставок топлива могут быть вынуждены прекратить помогать населению сектора Газа в ближайшее время. 

Теги:
СШАЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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