Белый дом: США и Израиль находятся на ранней стадии обсуждения гуманитарных пауз в Газе

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, следует ожидать, что США "продолжат настаивать на временных локальных паузах в боях"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Белый дом признал, что США находятся на ранней стадии обсуждения с Израилем возможности установления гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта. Соответствующее заявление сделал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник заявил, что США продолжат предоставлять Израилю всю необходимую поддержку, и подчеркнул необходимость защиты мирного населения сектора Газа. Кирби отметил, что Байден и Нетаньяху также обсудили возможность установления гуманитарных пауз "для того, чтобы мирное население могло переместиться в более безопасные места", а также для обеспечения доставки гуманитарной помощи и "потенциального освобождения заложников".

"Мы продолжаем активно работать над этим с нашими израильскими коллегами, - указал Кирби. - Мы считаем, что находимся на начальной, а не на завершающей стадии обсуждения, поэтому следует ожидать, что мы продолжим настаивать на временных локальных паузах в боях".

Ранее в свете заявлений, в том числе со стороны США, о необходимости установления гуманитарных пауз для помощи населению сектора Газа Нетаньяху говорил, что Израиль не согласится на прекращение огня, если не будут освобождены находящиеся в анклаве заложники. В свою очередь президент США в минувшие выходные заявлял о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа.