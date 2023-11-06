СМИ: Нигерия отменила визит премьера Чехии из-за позиции по Израилю

Петр Фиала во главе представительной делегации деловых кругов республики отбыл 3 ноября в африканское турне

ПРАГА, 6 ноября. /ТАСС/. Нигерия отменила в последний момент визит совершающего турне по станам Африки премьер-министра Чехии Петра Фиалы из-за позиции Праги по Израилю. Со ссылкой на дипломатические источники об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

"Нигерия информировала нас, что не может обеспечить подобающее принятие [чешкой делегации] и программу [для нее]. Поэтому мы договорились, что визит отменяем", - привел портал слова пресс-секретаря правительства Чехии Вацлава Смолки. Он отметил, что нигерийская сторона сообщила о своем решении в понедельник вечером.

Между тем, по данным портала, причиной отмены визита Фиалы стала "чешская поддержка Израиля в ООН". Премьер во главе представительной делегации деловых кругов республики отбыл в прошедшую пятницу в африканское турне, которое продлится неделю. В ходе него он должен был посетить Нигерию, Эфиопию, Кению, Гану и Кот-д'Ивуар. Предполагается, что в связи с новыми обстоятельствами, делегация будет более длительное время находиться в Кении.

Чешские СМИ проинформировали 3 ноября, что Саудовская Аравия отменила запланированные в Эр-Рияде на понедельник переговоры с министром промышленности и торговли Чехии Йозефом Сикелой, на которых предполагалось обсудить, в частности, возможность поставок в республику саудовской нефти для замены, получаемой ею из РФ. Причиной стала позиция Праги по палестино-израильскому конфликту.