6 ноября, 19:25
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газе сообщили о 56 разрушенных мечетях в результате ударов Израиля

Повреждения получили три церкви, отметил глава пресс-службы правительства Газы Салям Мааруф

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 56 мечетей в секторе Газа разрушены, еще 136 повреждены в результате ударов Израиля. Как сообщил глава пресс-службы правительства сектора Газа Салям Мааруф, повреждения также получили три церкви.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"56 мечетей были разрушены и еще 136 повреждены, также повреждены три церкви", - цитирует его телеканал Al Jazeera. По словам Мааруфа, в секторе Газа с начала эскалации конфликта было повреждено 222 тыс. единиц жилья, более 40 тыс. были полностью разрушены. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация