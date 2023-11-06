В секторе Газе сообщили о 56 разрушенных мечетях в результате ударов Израиля

Повреждения получили три церкви, отметил глава пресс-службы правительства Газы Салям Мааруф

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 56 мечетей в секторе Газа разрушены, еще 136 повреждены в результате ударов Израиля. Как сообщил глава пресс-службы правительства сектора Газа Салям Мааруф, повреждения также получили три церкви.

"56 мечетей были разрушены и еще 136 повреждены, также повреждены три церкви", - цитирует его телеканал Al Jazeera. По словам Мааруфа, в секторе Газа с начала эскалации конфликта было повреждено 222 тыс. единиц жилья, более 40 тыс. были полностью разрушены.