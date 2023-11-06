В Госдепе заявили, что прекращение огня в секторе Газа не остановит атаки ХАМАС

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател напомнил, что США выступают за организацию "гуманитарной паузы"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. США считают, что прекращение огня в секторе Газа прямо сейчас не остановит нападения радикального движения ХАМАС на Израиль, но выступают за установление гуманитарной паузы для помощи гражданскому населению анклава. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы очень ясно дали понять, [что США думают] о прекращении огня. Прямо сейчас это не помешало бы ХАМАС продолжать террористические атаки и ракетные обстрелы Израиля", - утверждал Пател. По его словам, прекращение огня лишь даст ХАМАС возможность перегруппироваться, а США "не могут этого допустить".

При этом представитель Госдепа напомнил, что США, в том числе президент Джо Байден, выступают за организацию "гуманитарной паузы", чтобы оказать помощь гражданскому населению сектора Газа, а также ради "потенциального освобождения заложников".