США считают "неприемлемыми" слова израильского министра о ядерном ударе по Газе

В Вашингтоне призвали все стороны воздерживаться от высказываний, которые могут усилить напряженность

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают "абсолютно неприемлемыми" допущение израильским министром возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа, призывают все стороны воздерживаться от высказываний, которые могут усилить напряженность. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Уверен, что вы уже видели, как премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху и израильское правительство отвергли подобные высказывания. Мы тоже считаем их абсолютно неприемлемыми", - сказал он.

"Мы продолжаем считать, что для всех сторон важно воздерживаться от разжигающей ненависть риторики, которая лишь создаст дополнительную напряженность", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

5 ноября, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже министр указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.

Высказывание Элияху осудили несколько стран Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, Сирия и Катар. В распространенном саудовским внешнеполитическим ведомством заявлении отмечалось, что "неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям".