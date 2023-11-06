Президент Алжира предложил подать иск против Израиля в МУС

Абдельмаджид Теббун сравнил происходящее в Газе с тем, что "пережила человеческая история во время Второй мировой войны в Сталинграде"

РАБАТ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун считает необходимым подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля за совершенные им преступления против палестинцев.

"Призываю всех свободных людей мира, арабских юристов и международные правозащитные структуры подать иск в Международный уголовный суд и международные правозащитные организации против израильского образования. Это один и единственный способ положить конец десятилетиям безнаказанности за преступления, совершенные против палестинцев, поскольку эффективное международное судебное преследование остается единственным прибежищем для палестинских братьев в деле достижения международного правосудия и восстановления своих законных прав на создание своего независимого государства со столицей в Иерусалиме", - говорится в речи алжирского лидера, произнесенной в здании Верховного суда в столице страны. Высказывания главы государства привело Алжирское радио.

"В оккупированной Палестине все человеческие, моральные, религиозные и юридические правила и ценности рухнули перед лицом варварской резни, свидетелем которой сегодня является мир, совершаемой оккупационными силами против братского палестинского народа в условиях оглушительного мирового молчания, в условиях тяжелой и несправедливой блокады, противоречащей нормам международного гуманитарного права", - подчеркнул Теббун.

Происходящее в секторе Газа алжирский президент сравнил с тем, что "пережила человеческая история во время Второй мировой войны в Сталинграде".