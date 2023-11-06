США и КНР проводят в Вашингтоне встречу по контролю над вооружениями

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател напомнил, что США ранее "призывали КНР к предметному участию в обсуждении вопросов контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Представители США и Китая проводят в Вашингтоне встречу по вопросам контроля над вооружениями. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная группа правительства США принимают сегодня в Госдепе директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо", - сказал он. Пател пока не стал давать какие-либо комментарии относительно встречи, заявив, что "нам будет чем поделиться по поводу содержания этой встречи, как только она закончится".

При этом представитель Госдепа напомнил, что США ранее "призывали КНР к предметному участию в [обсуждении] вопросов контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков". "Это взаимодействие будет продолжаться <...>, чтобы конкуренция [между США и КНР] не переросла в конфликт", - отметил он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай настроен на продвижение диалога с Соединенными Штатами по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения, отвечая на вопрос ТАСС о позиции и целях, которые преследует Пекин в ходе нынешних консультаций в Вашингтоне.