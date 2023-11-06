В Южной Осетии сообщили об оказании сопротивления нарушителями границы с Грузией

В КГБ республики отметили, что по произошедшему инциденту проводится разбирательство

ЦХИНВАЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Нарушители границы Южной Осетии оказали сопротивление, огонь, в результате которого погиб гражданин Грузии, был открыт по автомобилю. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

В КГБ отметили, что в понедельник на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района пограничным нарядом были обнаружены два нарушителя государственной границы на автомобиле, находившиеся в состоянии опьянения.

"В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию. В целях пресечения указанных противоправных действий и недопущения незаконного пересечения государственной границы Республики Южная Осетия сотрудниками пограничных органов осуществлен предупредительный выстрел в воздух, а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям открыт огонь по колесам их транспортного средства. В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй задержан", - сказали в КГБ.

В ведомстве подчеркнули, что по произошедшему инциденту компетентными органами Южной Осетии проводится разбирательство.

Комитет государственной безопасности отмечает, что несмотря на ранее достигнутые договоренности о недопущении нарушений государственной границы Южной Осетии, представители грузинской стороны продолжают провокационные действия, способствующие обострению обстановки на межгосударственной линии разделения.

Глава делегации Южной Осетии в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев сообщил ТАСС, что на югоосетино-грузинской границе завершились переговоры в рамках МПРИ, инициированные грузинской стороной в связи с инцидентом со смертью гражданина Грузии. Югоосетинская сторона воздержалась от комментариев.