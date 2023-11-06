Politico: дипломаты США хотят, чтобы Байден выступил за прекращение огня в Газе

Также они считают, что Вашингтон должен подвергнуть критике Израиль за нарушение международных норм, пишет газета

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Некоторые американские дипломаты считают, что администрация президента США Джо Байдена должна выступить с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта и осуждением тактики израильских военных. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении служебную записку.

Как пишет издание, сотрудники Госдепартамента США выступили с "резкой критикой" подхода администрации Байдена к палестино-израильскому конфликту, что свидетельствует о снижении доверия к политике действующей администрации со стороны американских дипломатов среднего и низкого ранга. Если подобные внутренние разногласия продолжат усиливаться, администрации Байдена "будет все сложнее выстраивать политику в отношении региона", подчеркивает Politico. При этом газете не известно точное число подписавших служебную записку сотрудников Госдепа.

По данным издания, авторы документа настаивают на том, что США "должны подвергнуть Израиль публичной критике за то, что он не соблюдает международные нормы, к примеру, не ограничивается законными военными целями при проведении наступательных операций". Кроме того, дипломаты считают, что США должны "поддержать призывы к прекращению огня" в секторе Газа. Как указывается в служебной записке, отсутствие осуждения со стороны США атак Израиля на гражданское население в секторе Газа "порождает сомнения относительно международного порядка, основанного на правилах, поборником которого выступает" Вашингтон.

Портал Axios ранее сообщил со ссылкой на источники, что среди помощников и советников в избирательном штабе президента США усиливаются разногласия из-за позиции по палестино-израильскому конфликту. В свою очередь газета The Washington Times писала, что более 600 сотрудников Агентства международного развития США (USAID) выступили с призывом к администрации Байдена добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему отвергают призывы к "общему прекращению огня" в рамках палестино-израильского конфликта. При этом он подчеркнул, что США все еще настаивают на "временном и локальном прекращении огня в гуманитарных целях".