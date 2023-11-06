6 ноября, 20:09
Палестино-израильский конфликт

Politico: дипломаты США хотят, чтобы Байден выступил за прекращение огня в Газе

Также они считают, что Вашингтон должен подвергнуть критике Израиль за нарушение международных норм, пишет газета

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Некоторые американские дипломаты считают, что администрация президента США Джо Байдена должна выступить с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта и осуждением тактики израильских военных. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении служебную записку.

Как пишет издание, сотрудники Госдепартамента США выступили с "резкой критикой" подхода администрации Байдена к палестино-израильскому конфликту, что свидетельствует о снижении доверия к политике действующей администрации со стороны американских дипломатов среднего и низкого ранга. Если подобные внутренние разногласия продолжат усиливаться, администрации Байдена "будет все сложнее выстраивать политику в отношении региона", подчеркивает Politico. При этом газете не известно точное число подписавших служебную записку сотрудников Госдепа.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

По данным издания, авторы документа настаивают на том, что США "должны подвергнуть Израиль публичной критике за то, что он не соблюдает международные нормы, к примеру, не ограничивается законными военными целями при проведении наступательных операций". Кроме того, дипломаты считают, что США должны "поддержать призывы к прекращению огня" в секторе Газа. Как указывается в служебной записке, отсутствие осуждения со стороны США атак Израиля на гражданское население в секторе Газа "порождает сомнения относительно международного порядка, основанного на правилах, поборником которого выступает" Вашингтон.

Портал Axios ранее сообщил со ссылкой на источники, что среди помощников и советников в избирательном штабе президента США усиливаются разногласия из-за позиции по палестино-израильскому конфликту. В свою очередь газета The Washington Times писала, что более 600 сотрудников Агентства международного развития США (USAID) выступили с призывом к администрации Байдена добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему отвергают призывы к "общему прекращению огня" в рамках палестино-израильского конфликта. При этом он подчеркнул, что США все еще настаивают на "временном и локальном прекращении огня в гуманитарных целях". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация