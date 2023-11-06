Зеленский отстранил командира 128-й бригады ВСУ, по которой был нанесен удар

Президент Украины рассказал, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались обстоятельства удара

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины отстранен на время расследования обстоятельств удара по военным во время торжественного построения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский президент рассказал, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались обстоятельства удара по бригаде. С докладами, в частности, выступили министр обороны Рустем Умеров и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. "[Обсуждалась] конкретика - что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла", - отметил Зеленский, добавив, что никто не избежит ответственности.

Ранее в понедельник издание "Общественное" со ссылкой на источники в бригаде сообщило, что командир Дмитрий Лысюк остался жив, так как опоздал на награждение военных и приехал через несколько минут после удара. По данным источника, церемония награждения была запланирована на 09:00 по местному времени (10:00 мск) 3 ноября. Однако ее отложили на полчаса, к тому времени военные уже были выстроены и ждали командира. Однако около 10:10 (11:10) по военным был нанесен удар. Буквально через две минуты после этого прибыл командир, указал источник.

По данным Telegram-каналов, удар был нанесен во время торжественного построения военнослужащих на подконтрольной Киеву части Запорожской области в относительной близости к линии боевого соприкосновения. На официальном уровне украинские власти не сообщали о потерях, однако депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял, что 28 военнослужащих погибли, 53 получили ранения. 128-я бригада подтверждала гибель 19 своих бойцов.