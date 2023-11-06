США сообщили об отсутствии конкретных решений по дальнейшему управлению сектором Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что Израиль прилагает усилия по минимизации жертв среди мирных палестинцев при проведении своих военных операций

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Конкретных решений относительно дальнейшего управления сектором Газа пока нет. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не достигли той точки, в которой можем указать на конкретное решение", - заявил он, комментируя якобы имевшие место высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что еврейское государство будет ответственно за безопасность в Газе в течение неопределенно долгого периода. "Безусловно, управление Газой после конфликта будет критически важным. Как это будет выглядеть, кто будет нести ответственность за какой аспект этого - все вопросы такого рода мы сейчас задаем сами себе и обсуждаем с партнерами", - подчеркнул Кирби.

Он также выразил мнение, что Израиль прилагает усилия по минимизации жертв среди мирных палестинцев при проведении своих военных операций. "Мы видели некоторые признаки того, что в определенных сценариях прилагаются усилия, чтобы попытаться минимизировать [число жертв среди мирного населения]. Но я не хочу преувеличивать [значение таких шагов Израиля]. Как вы и говорите, убито было много, много тысяч мирных граждан. И каждая [из этих смертей] - это трагедия", - отметил представитель Белого дома. "Мы продолжим работать с израильскими коллегами, чтобы делать все возможное и призывать их действовать как можно более тщательно и осторожно при проведении этих операций", - утверждал сотрудник СНБ.

Ранее Вашингтон неоднократно ставил под сомнение достоверность данных палестинской стороны о масштабах жертв среди мирного населения в результате применения Израилем военной силы.

Кроме того, Кирби затронул тему поставки США Израилю порядка 24 тыс. автоматических и полуавтоматических винтовок, которые, как опасаются американские власти, могут привести к всплеску насилия против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. "По винтовкам. Скажу лишь следующее: мы получили от израильтян заверения в том, что эти винтовки будут отправлены только в подразделения, контролируемые национальной полицией Израиля. Госдепартамент проделал эту домашнюю работу. Эти заверения мы получили от израильских коллег", - заявил представитель Белого дома. Об опасениях по поводу таких поставок в администрации и Конгрессе сообщила накануне газета The New York Times.

Затронув тему возможных гуманитарных пауз для прерывания военных операций в секторе Газа, Кирби признал, что никакой конкретики на этот счет до сих пор нет. "Не могу назвать вам конкретную дату или место", - сказал сотрудник СНБ.