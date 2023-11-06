Президент Польши выдвинул Моравецкого на пост премьер-министра

Он является действующим главой правительства

ТАСС, 6 ноября. Президент Польши Анджей Дуда решил внести на рассмотрение в Сейм (нижнюю палату парламента) кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра республики.

"В ходе консультаций каждая партия выразила уверенность, что в новом Сейме она соберет большинство, необходимое для поддержки своего кандидата и будущего правительства в целом", - заявил Дуда в ходе телеобращения. Его слова приводит радиостанции RMF FM. "После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому", - сказал президент. Моравецкий является действующим главой правительства.

"Если миссия представителя [правящей партии] "Право и справедливость" провалится, то на следующем этапе Сейм выберет кандидата на пост премьер-министра и я немедленно назначу его на эту должность", - добавил Дуда, отметив, что "все конституционные правила и сроки будут соблюдены".

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов наибольшее число голосов (35,38%) получила правящая партия "Право и справедливость". Объединение "Гражданская коалиция" получило 30,7% голосов, объединение "Третий путь" - 14,4%, партия "Левые" - 8,61%. Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им получить большинство в Сейме и претендовать на формирование правительства.