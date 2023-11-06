Зеленский заявил о несвоевременности выборов на Украине

Президент Украины подчеркнул, что всем в государстве необходимо сосредоточить свое внимание на вопросах обороны

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов, и потребовал прекратить "вбрасывать в общество" эту тему.

"Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов, - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. - Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы".

По его словам, "должны прекратиться волны", которые раскалывают общество политически. Зеленский считает, что все в государстве должны сосредоточиться на вопросах обороны, и посоветовал структурам не тратить "энергию и силы на что-либо другое".

В последние дни на Украине активизировалось обсуждение возможности проведения выборов. Появилась информация со ссылкой на источники, что власти начинают подготовку к проведению выборов главы государства весной 2024 года.

Парламентские выборы должны были пройти на Украине в октябре, президентские - весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружений, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Тогда Зеленский смягчил риторику, не давая однозначного ответа, он отмечал, что в условиях боевых действий провести выборы затруднительно, и даже предлагал США профинансировать избирательный процесс, если для Вашингтона это столь принципиально.