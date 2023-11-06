6 ноября, 20:33

В Армении возбудили уголовное дело в отношении 20 чиновников Азербайджана

Одним из фигурантов дела стал ответственный по связям с общественностью и прессой футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении 20 представителей военно-политического и армейского руководства Азербайджана. Об этом СК сообщил в ответ на запрос портала Pastinfo.

"В рамках уголовного дела, открытого в связи с 44-дневной войной, возбуждено уголовное преследование в отношении 20 представителей военно-политического и армейского руководства Азербайджана. В том числе уголовному преследованию будет подвергнут ответственный по связям с общественностью и прессой футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов", - говорится в сообщении.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. 

Теги:
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