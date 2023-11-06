6 ноября, 20:50
Палестино-израильский конфликт

Протестующие у статуи Свободы потребовали прекратить огонь в Газе

Участники акции провели у монумента около 20 минут, после чего стали расходиться, уточняет издание New York Magazine

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен активистов собрались у статуи Свободы в Нью-Йорке, чтобы потребовать прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает журнал New York Magazine.

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Протестующие принесли транспаранты, на которых было написано "Прекращение огня", "Палестинцы должны быть свободны", "Весь мир наблюдает". Они провели у статуи около 20 минут, после чего начали расходиться, пишет издание.

"Мы отказываемся позволять проводить геноцид от нашего имени. Требуем прекращения огня, чтобы спасти жизни", - написала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) организация Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир"), при участии которой состоялась демонстрация. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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