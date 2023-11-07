Каир эвакуировал из сектора Газа через КПП "Рафах" 100 граждан Египта

Все прибывшие через КПП прошли медобследование

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Египетские власти эвакуировали из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" 100 граждан Египта. Об этом сообщает телеканал Al Qahera.

Минздрав арабской республики со своей стороны подтвердил, что принял новую группу раненых палестинцев из сектора Газа, но не уточнил ее численность. По информации ведомства, все прибывшие через КПП прошли медицинское обследование и получили точные диагнозы.

Ранее КПП "Рафах", расположенный на границе Египта и палестинского анклава, был вновь открыт для эвакуации иностранных граждан и раненых. Как сообщало главное управление погранпереходов сектора Газа, к проходу через КПП допускаются только те "иностранцы и египтяне, чьи имена фигурируют в последних списках от 1 ноября 2023 года".

Египет приостановил процесс эвакуации иностранных граждан из анклава через погранпереход с 4 ноября после того, как Израиль препятствовал выезду из Газы раненых палестинцев. Как сообщал Минздрав сектора Газа, обстрелы израильских сил мешают транспортировке пациентов из северных районов на юг анклава для дальнейшей эвакуации в Египет. Движение ХАМАС со своей стороны подчеркивало, что договорилось о вывозе раненых в обмен на эвакуацию иностранцев, однако Израиль нарушил соглашение.