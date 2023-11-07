Главы МИД G7 собираются в Токио для обсуждения Ближнего Востока и Украины

По данным источников агентства Kyodo, ведется согласование документа, в котором будет выражаться осуждение "террористической атаки ХАМАС" и призыв приостановить боевые действия в гуманитарных целях

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) собираются в Токио на двухдневную встречу под председательством Японии. Как ожидается, главными темами станут обострение палестино-израильского конфликта и ситуация вокруг Украины. Примут ли стороны итоговое заявление, пока неизвестно.

Председательствующая на встрече глава японского МИД Ёко Камикава на днях вернулась из ближневосточного турне, в ходе которого посетила Израиль, Палестину и Иорданию, встретившись там со своими коллегами. Во время поездки она заявила израильскому министру Эли Коэну о необходимости установления гуманитарной паузы и рассказала палестинскому министру Рияду аль-Малики о планах выделить дополнительно $65 млн для помощи жителям сектора Газа. На всех встречах японский министр излагала позицию Японии по конфликту, включающую осуждение "террористических атак ХАМАС" и призывы ко всем сторонам действовать в соответствии с международным правом.

Как отмечают местные наблюдатели, позиция Японии, традиционно продвигающей сбалансированную политику на Ближнем Востоке, отличается от подходов других членов G7. Одной из главных причин, как отмечала газета The Asahi, является практически полная зависимость Японии от поставок нефти из стран региона.

В этих условиях до сих пор неизвестно, примут ли министры в Токио совместное заявление. Представитель японского МИД в ответ на вопрос корреспондента ТАСС 2 ноября заявил, что говорить об этом пока рано, отметив необходимость координации с другими членами "семерки". Вместе с тем, по данным источников агентства Kyodo, ведется согласование документа, в котором будет выражаться осуждение "террористической атаки ХАМАС" и призыв приостановить боевые действия в гуманитарных целях.

Как отметило Kyodo, именно ситуация на Ближнем Востоке станет главной темой встречи. Ее участники обсудят и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, предположительно, выступив против "попыток изменения статус-кво силой", имея в виду Китай, а также Украину, в отношении которой может быть заявлено о необходимости продолжения поддержки, сообщило агентство.

Помимо заседаний с участием глав внешнеполитических ведомств из стран "семерки", прорабатывались сессии, к участию в которых подключатся министры иностранных дел государств Центральной Азии, развитию отношений с которыми в последнее время уделяет большое внимание Япония, и обсуждений с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.