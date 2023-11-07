Армия Израиля сообщила о ложной воздушной тревоге на севере страны

Соответствующие выводы были сделаны после первой проверки, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги вновь сработали в нескольких северных районах Израиля, предупреждая об угрозе ракетного удара, однако тревога оказалась ложной. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, первая проверка указывает на то, что это была ложная идентификация", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого военные проинформировали о воздушной тревоге на севере страны.

В течение дня сирены неоднократно звучали в приграничных с Ливаном районах Израиля. В нескольких случаях армия сообщала, что фиксировала обстрелы со стороны ливанской территории, в ответ наносились удары по источникам стрельбы, в частности по объектам шиитской организации "Хезболлах".