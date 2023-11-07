Более 60 стран участвуют в Международной многоотраслевой выставке в Гаване

Наиболее многочисленными стали делегации Бразилии, Венесуэлы, Испании, России, Франции

ГАВАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Представители компаний из более чем 60 стран принимают участие в начавшей свою работу в понедельник 39-й Международной многоотраслевой выставке-ярмарке FIHAV-2023 в Гаване. Об этом на церемонии открытия форума сообщил вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас.

"Наши усилия по-прежнему направлены на улучшение климата для иностранных инвестиций, главным образом в таких секторах, как агропромышленный комплекс, туризм, горнодобывающая промышленность, возобновляемые источники энергии и транспорт, - сказал он. - Кроме того, мы работаем над устранением внутренних препятствий и минимизацией негативного эффекта блокады [со стороны США], которая реальна и последствия которой являются главным нарушением прав кубинского народа".

Наиболее многочисленными стали делегации Бразилии, Венесуэлы, Испании, Италии, Канады, Китая, Мексики, России и Франции. По словам вице-премьера, "Куба не дискриминирует инвесторов по происхождению".

39-я Международная многоотраслевая выставка-ярмарка FIHAV-2023 проводится с 6 по 11 ноября в 25 павильонах выставочного комплекса "Экспокуба" на площади 600 тыс. кв. метров на южной окраине кубинской столицы. FIHAV - самый крупный торгово-промышленный форум на Кубе и в Карибском регионе, а также один из самых представительных в Латинской Америке. Выставка проводится с 1983 года при содействии Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, а также торговой палаты страны.