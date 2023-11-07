В МИД Израиля заявили, что не собираются выселять жителей Газы

Еврейское государство также не планирует причинять вред мирному населению анклава, отметили в министерстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские власти не планируют выселять палестинцев из Газы и ценят связи с Иорданией, однако слова ее руководства о возможной войне из-за палестинского анклава вызывают сожаление. Об этом говорится в заявлении МИД еврейского государства.

"Отношения Израиля с Иорданией имеют стратегическое значение для обеих стран, и мы сожалеем о подстрекательских заявлениях руководства Иордании. Целью Израиля является ликвидация террористической инфраструктуры [палестинской радикальной организации] ХАМАС, и Израиль не намерен причинять вред гражданскому населению или депортировать его", - говорится в тексте.

Как подчеркнули в МИД, "Израиль борется с кровожадной террористической организацией, которая представляет опасность для всего региона". "ХАМАС несет ответственность за вред, причиненный невинным людям, и за сегодняшнюю ситуацию в секторе Газа", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что королевство будет считать объявлением войны любые попытки вытеснить палестинское население из сектора Газа.