США пригласили на саммит в Сан-Франциско всех участников АТЭС, включая РФ

Как отметил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей, Вашингтон будет действовать в соответствии "с духом и принципами АТЭС"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Администрация США передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско (штат Калифорния) всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию. Об этом заявил в понедельник на брифинге Мэтт Мюррей - старшее должностное лицо США в АТЭС.

"Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров", - ответил он на вопрос ТАСС о том, была ли приглашена российская сторона на саммит. Мюррей добавил, что США намерены в качестве принимающей стороны действовать "в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США". "И что касается законов и норм США, это также включает в себя учет санкций", - добавил Мюррей.

На вопрос ТАСС о том, как Вашингтон отнесся бы к тому, что другие страны при организации саммитов АТЭС стали бы придерживаться такого же подхода, что и США, в частности, учитывать санкции против американской стороны, Мюррей ответил: "Думаю, я могу говорить лишь о том, что мы делаем в тот год, когда США принимают саммит АТЭС, и о тех обязательствах, которые мы дали, и мы считаем, что мы выполнили эти обязательства".