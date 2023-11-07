Постпред при ООН заявил, что Париж выступает за гуманитарное перемирие на Ближнем Востоке

Перемирие должно быть прочным и устойчивым, подчеркнул Николя де Ривьер

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Франция выступает за немедленное гуманитарное перемирие в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Франция призывает к немедленному гуманитарному перемирию. Это перемирие должно быть прочным и устойчивым. Оно необходимо и должно привести к прекращению огня. Безопасный гуманитарный доступ в сектор Газа также необходим, чтобы повысить количество гуманитарных конвоев, учитывая экстренность ситуации", - сказал он журналистам.