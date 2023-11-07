6 ноября, 22:35,
обновлено 6 ноября, 22:57
Палестино-израильский конфликт

КНР и ОАЭ призвали прекратить огонь в зоне ближневосточного конфликта

Это необходимо для полноценного и беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа, подчеркнул постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Китай и ОАЭ выступают за немедленное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в понедельник постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, выступая перед журналистами с совместным заявлением вместе с постпредом ОАЭ при ООН Ланой Заки Нусейбой.

"Мы призываем к немедленному гуманитарному прекращению огня. Генеральный секретарь выступил с таким же призывом к гуманитарному прекращению огня сегодня утром. Оно отчаянно нужно нам, чтобы обеспечить полноценный, скорый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ [в сектор Газа]", - сказал Чжан Цзюнь. 

Теги:
ПалестинаОАЭКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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