Постпред ОАЭ заявила, что СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

Лана Заки Нусейба отметила, что КНР планирует на регулярной основе проводить заседания на эту тему, чтобы "удерживать в центре внимания эту гуманитарную катастрофу"

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в четверг, 9 ноября, открытое заседание по ближневосточному конфликту. Об этом заявила журналистам постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

"Открытое заседание [СБ ООН] состоится в четверг", - сказала она.

Нусейба добавила, что Китай, председательствующий в СБ ООН в ноябре, "намерен регулярно проводить заседания [Совбеза], как формальные, так и неформальные, чтобы удерживать в центре внимания эту гуманитарную катастрофу".

В понедельник Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по ближневосточному конфликту. Встреча была инициирована Китаем и ОАЭ в связи с ударами по лагерю палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа и колонне машин скорой помощи возле центральной больницы "Аш-Шифа".