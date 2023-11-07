6 ноября, 22:44

США продолжают работу над встречей Байдена и Си Цзиньпина на полях АТЭС

Старшее должностное лицо Соединенных Штатов в АТЭС Мэтт Мюррей уточнил, что встреча скажется позитивно не только на отношениях Вашингтона и Пекина, но и на всем регионе

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США продолжают работу над организацией встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в середине ноября. Об этом заявил в понедельник на брифинге для иностранных журналистов Мэтт Мюррей - старшее должностное лицо США в АТЭС.

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"Мы очень сосредоточены на работе по поддержанию открытых каналов связи и хотим иметь возможность ответственно управлять конкуренцией, и, конечно, хотим работать над встречей в Сан-Франциско между председателем Си [Цзиньпином] и президентом Байденом", - сказал Мюррей, подчеркнув, что встреча будет "позитивной не только для отношений США и Китая, но и для всего региона". 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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