6 ноября, 23:00

США ожидают участия в саммите АТЭС представителя Тайваня

Старшее должностное лицо Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Мэтт Мюррей не предоставил информацию о возможных двусторонних встречах лидеров

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что представитель Тайваня примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в середине ноября. Об этом заявил в понедельник на брифинге для иностранных журналистов Мэтт Мюррей - старшее должностное лицо США в АТЭС.

"Тайвань, который участвует в АТЭС под названием Китайский Тайбэй, является полноправным и равноправным партнером по АТЭС. В соответствии с опытом прошлых лет президент [США Джо Байден] ожидает, что в Сан-Франциско будет присутствовать представитель Китайского Тайбэя", - сказал Мюррей.

Он отказался предоставить конкретную информацию о возможных двусторонних встречах лидеров США и Тайваня. 

Теги:
СШАТайвань
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация