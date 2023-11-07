США ожидают участия в саммите АТЭС представителя Тайваня

Старшее должностное лицо Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Мэтт Мюррей не предоставил информацию о возможных двусторонних встречах лидеров

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что представитель Тайваня примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в середине ноября. Об этом заявил в понедельник на брифинге для иностранных журналистов Мэтт Мюррей - старшее должностное лицо США в АТЭС.

"Тайвань, который участвует в АТЭС под названием Китайский Тайбэй, является полноправным и равноправным партнером по АТЭС. В соответствии с опытом прошлых лет президент [США Джо Байден] ожидает, что в Сан-Франциско будет присутствовать представитель Китайского Тайбэя", - сказал Мюррей.

Он отказался предоставить конкретную информацию о возможных двусторонних встречах лидеров США и Тайваня.