МИД Израиля назвал решение ЮАР отозвать своих дипломатов "победой для ХАМАС"

В министерстве подчеркнули, что еврейское государство ожидает, что республика осудит действия радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Решение властей ЮАР об отзыве своих дипломатов из Израиля для консультаций является победой для палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом говорится в заявлении израильского МИД.

"Решение правительства ЮАР отозвать свой дипломатический персонал - это победа для террористической организации ХАМАС и вознаграждает ее за резню, совершенную 7 октября, когда террористы ХАМАС убили более 1,4 тыс. человек и похитили 241", - заявили в министерстве.

"Израиль ожидает, что ЮАР осудит ХАМАС, который хуже "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС), и будет уважать право Израиля на самооборону от нападения ужасной террористической организации, которая нанесла на свой флаг призыв к уничтожению Государства Израиль", - добавили в МИД.

Кроме того, израильское внешнеполитическое ведомство выразило полную поддержку послу страны в ЮАР, "который представляет позицию израильского правительства и народа Израиля".

Ранее правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. До этого своих послов из Израиля отозвал ряд других стран, включая Иорданию, Колумбию, Турцию, Чили, а Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений.