Госдеп допустил, что декларации по итогам саммита АТЭС принять не удастся

Достичь консенсуса, возможно, не получится из-за украинского конфликта, заявил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США допустил, что итоговые декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в середине ноября, могут быть не приняты из-за разногласий по поводу конфликта на Украине. Об этом заявил в понедельник на брифинге для иностранных журналистов Мэтт Мюррей - старшее должностное лицо США в АТЭС.

"Наша цель, как и других председателей АТЭС, заключается в том, чтобы достичь консенсуса, чтобы были приняты два документа - на уровне лидеров стран и на уровне министров. <...> Конечно, с этим есть определенные трудности", - отметил он, подчеркнув, что украинский конфликт и его последствия стали одной из наиболее очевидных проблем АТЭС за последние полтора года.

"Многие экономики АТЭС обеспокоены последствиями этого конфликта для региона. И тем, как мы характеризуем его в заявлениях", - сказал Мюррей, выразив надежду на то, что странам по итогам саммита все же удастся прийти к консенсусу.